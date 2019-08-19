Дружина Нетаньяху влаштувала скандал та викинула шматок українського короваю на землю: відео

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху з офіційним візитом прибув до Києва. Під час польоту до Києва дружина політика Сара посварилася з з екіпажем. Пізніше Сара Нетаньяху викинула шматок українського короваю, яким її пригостили.

У літаку Сара Нетаньяху посварилась з екіпажем, бо той з нею "неналежним чином" привітався, пише ізраїльське видання Ynet.

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Жінка в гніві схопилася з крісла і пішла до кабіни пілотів, але її туди не пустили, що ще більше розлютило дружину прем'єра. За 45 хвилин до посадки в Києві командир корабля вирішив знову привітатися з подружжям Нетаньяху на борту літака.

Однак журналісти стверджують, що командир корабля привітав Сару Нетаньягу і перед злетом, але вона, ймовірно, цього не розчула. Вдруге ім'я дружини прем'єра прозвучало більш "акцентовано".

Зверніть увагу! Це перший за 20 років візит Біньяміна Нетаньяху в Україну.

Проте на цьому інциденти не закінчилися. Коли подружжя Нетаньяху зійшли з літака в Києві, їх вітали 3 дівчини в традиційних українських костюмах з короваєм хліба та сіллю. Прем’єр-міністр Ізраїлю відламав шматочок короваю, вмочив в сіль і надкусив.

Після цього він передав скибочку дружині. На відео видно, що жінка не стала вшановувати українську традицію зустрічі гостей короваєм. Вона викинула шматок хліба, який її просили скуштувати.

Сара Нетаньяху викинула шматок українського короваю, який її просили скуштувати: відео