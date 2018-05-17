21:51
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Дружина Порошенка разом з Трухановим вишила рушник: фото

851 Читать новость на русском

Перша леді України Марина Порошенко 17 травня, у День вишиванки, відвідала Одещину. Дружина президента привезла зі собою Книгу Миру – спеціальне видання, в якому діти військовослужбовців з усієї України залишають свої побажання, які складають своєрідну дитячу молитву за мир.

Про це повідомляє "Думская".

Зазначається, що в четвер свої записи у Книзі Миру залишили діти одеських фронтовиків, учні в Доброславської гімназії.

Читайте також: Порошенко взяв участь у яскравому флешмобі до Дня вишиванки: фото і відео

"Діти хочуть миру і спокійного майбутнього нашій країні і своїм сім'ям. Ця книга покликана показати, що ми – мирна нація", – сказала Марина Порошенко.

Після цього вона разом з дітьми долучилася до вишивання семиметрового рушника "Сонячна Одещина". На старовинному полотні, якому більше 100 років, свої стібки залишили понад 1500 рукодільниць. Долучилися до вишивання і мер Одеси Геннадій Труханов та губернатор Максим Степанов.

Зазначимо, що рушник вишивають вже 3 роки.

У центрі композиції – Дерево Життя. Найбільша квітка символізує Одесу. Навколо – 6 менших квіток. Це міста обласного підпорядкування: Ізмаїл, Теплодар, Подольск, Південний, Чорноморськ, Білгород-Дністровський. Далі – 26 кольорів за кількістю районів,
– розповіла директор обласного центру української культури Валентина Витос.

Читайте також: Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці

В кінці зустрічі Степанов презентував Марині Порошенко вишиванку з дизайнерськими одеськими мотивами у вигляді якоря.

Усі фото: Думская

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини Одеси День вишиванки Геннадій Труханов Фотоновини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сьогодні, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 404
сьогодні, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1114
Вибори і компромат: чи потоплять
сьогодні, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1074
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сьогодні, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 194
Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
сьогодні, 16:00 Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
Яніна Ткачук 4369
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук