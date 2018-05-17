Дружина Порошенка разом з Трухановим вишила рушник: фото

Перша леді України Марина Порошенко 17 травня, у День вишиванки, відвідала Одещину. Дружина президента привезла зі собою Книгу Миру – спеціальне видання, в якому діти військовослужбовців з усієї України залишають свої побажання, які складають своєрідну дитячу молитву за мир.

Про це повідомляє "Думская".

Зазначається, що в четвер свої записи у Книзі Миру залишили діти одеських фронтовиків, учні в Доброславської гімназії.

Читайте також: Порошенко взяв участь у яскравому флешмобі до Дня вишиванки: фото і відео

"Діти хочуть миру і спокійного майбутнього нашій країні і своїм сім'ям. Ця книга покликана показати, що ми – мирна нація", – сказала Марина Порошенко.

Після цього вона разом з дітьми долучилася до вишивання семиметрового рушника "Сонячна Одещина". На старовинному полотні, якому більше 100 років, свої стібки залишили понад 1500 рукодільниць. Долучилися до вишивання і мер Одеси Геннадій Труханов та губернатор Максим Степанов.

Зазначимо, що рушник вишивають вже 3 роки.

У центрі композиції – Дерево Життя. Найбільша квітка символізує Одесу. Навколо – 6 менших квіток. Це міста обласного підпорядкування: Ізмаїл, Теплодар, Подольск, Південний, Чорноморськ, Білгород-Дністровський. Далі – 26 кольорів за кількістю районів,

– розповіла директор обласного центру української культури Валентина Витос.

Читайте також: Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці

В кінці зустрічі Степанов презентував Марині Порошенко вишиванку з дизайнерськими одеськими мотивами у вигляді якоря.

Усі фото: Думская