Більше не мільйони: ВАКС у 37 разів зменшив заставу для дружини голови АМКУ Кириленка

Аллу Кириленко підозрюють в пособництві у незаконному збагаченні на понад 72 мільйонів гривень її чоловіка, очільника АМКУ Павла Кириленка. Спершу жінці обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 9 мільйонів гривень.

Втім, 3 липня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила заставу до 242 тисяч гривень, передає 24 Канал із посиланням на платформу "ВАКС вирішив", створену Transparency International Ukraine.

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Дружині Кириленка змінили заставу

Відомо, що прокуратура просила збільшити заставу до 11 мільйонів гривень.

Колегія постановила нову ухвалу, якою застосувала до підозрюваної запобіжку в межах КПК, тобто більше ніж 242 тисяч гривень,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 14 серпня 2024 року НАБУ і САП повідомили голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру. Йдеться про незаконне збагачення, а також неправдиве декларування.

Слідство вважає, що дружина Алла сприяла чоловікові у злочинах.

Йдеться про майно, вартістю понад 72 мільйони гривень: