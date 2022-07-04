Бойові – тільки кадирівцям: дружини окупантів жаліються на низьку зарплату чоловіків

Дружини та батьки російських військових створили у соцмережах спільні групи. Зараз головна тема там – низькі зарплати окупантів.

Ці групи поділені за видами військ. Начальство щодня звітує там, чи все гаразд. Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці.

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Скаржаться, що мало грошей

Розвідники розповіли, що головна тема у цих групах – низька зарплата російських солдат.

Родичі скаржаться, що загарбникам платять, менше, ніж обіцяли – у день мало виходити по 53 долари бойових. Це й так мало за курсом. При цьому бойові отримують лише кадирівці та найманці з ПВК "Вагнера".

Кадрові російські військові шоковані зарплатами

Після нападу на Україну, рубль зазнав девальвації, а всі ціни у Росії зросли щонайменше вдвічі. Відтак солдати збіднішали, навіть попри так звані "бойові".

Москва розцінює своїх військових як "гарматне м'ясо". Про це свідчить і шалені втрати агресора, і, власне, рівень зарплат. Тенденція невдоволення грошима в російській армії є давно. Найбільше обурюються досвідчені кадрові військові, які були в Сирії та Чечні, оскільки так само отримують мізер.

Контрактники кажуть, що переважно російський військовий отримує близько 117 тисяч рублів. Однак ця сума є неймовірно малою за участь у такій війні.

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