Паспорт Росії у дружини заступника голови Нацполіції: Тишлека вже перевіряє комісія МВС

Журналісти-розслідувачі виявили, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека має російський паспорт. Його вже перевіряє комісія МВС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, Тишлек сам подав заяву в ДБР.

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Проводять службове розслідування

Клименко розповів, що в таких ситуаціях існує певний алгоритм реагування, і МВС його повністю витримало.

Призначили службове розслідування, визначили персональний склад комісії, яка проводитиме відповідні заходи з перевірки. Комісія вже провела перше засідання. Тишлек був відсторонений від виконання службових обов'язків. Зараз усі уповноважені особи вивчають питання, викладені в журналістському розслідуванні,

– пояснив глава МВС.

Він додав, що Тишлек сам подав заяву до Державного бюро розслідувань, у якій попросив ретельно розібратися в тому про, що мовилося в журналістському розслідуванні.

"Коли відбувається спеціальна перевірка, існують 2 напрямки перевірки: внутрішнє МВС і перевірки, організовані іншими, зокрема спецслужбами. Що стосується МВС і поліції в цьому випадку, то перевіряються найближчі родичі на предмет судимості, наявності нерухомості, декларації. У матеріалах також є автобіографічні дані щодо найближчих родичів, зокрема на дружин, чоловіків і дітей", – пояснив Клименко.

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МВС не отримує інформації про громадянство іншої країни

Міністр внутрішніх справ уточнив, що:

підрозділи Міграційної служби надають інформацію про наявність громадянства України, вони підтверджують це громадянство України,

прикордонна служба для підрозділу внутрішньої безпеки надає інформацію про перетин кордону і за паспортом, на якому автомобілі чи літаку,

інформації про наявність паспорта іншої країни МВС не отримує.

За його словами, де-юре, наявність будь-якого паспорта, зокрема й російського, не є підставою для звільнення, проте тут необхідно враховувати етичний аспект.

"З огляду на моральний бік, те, що відбувається сьогодні під час війни з Росією, ми повинні говорити про інший бік медалі і про особливу зацікавленість наших спецслужб щодо перевірки того чи іншого громадянина або його рідних, якщо в них є паспорти російської федерації. Де проживають родичі, яке спілкування є, скільки разів виїжджав чи не виїжджав до своїх родичів, чи то РФ, чи то тимчасово окуповані території, але це мають зробити фахівці, які мають доступ до такого роду інформації", – підсумував Клименко.