Услід за чоловіком: уряд погодив звільнення дружини Хомчака, яка очолювала Чернігівську ОДА

Анну Коваленко звільнили з посади голови Чернігівської ОДА. Напередодні її чоловік Руслан Хомчак пішов з посади головнокомандувача Збройних сил України.

Відповідне рішення щодо Коваленко 28 липня на своєму засіданні ухвалив Кабмін. Замість неї призначили В'ячеслава Чауса.

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Коваленко стала головою Чернігівської ОДА 13 жовтня 2020 року. Тоді була вагітною, у січні народила доньку Марію. Представляючи посадовицю, президент Зеленський наголосив, що вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область.

Що ще відомо про Коваленко

Джерело: "Вікіпедія"

30-річна українська громадська активістка, журналістка. Під час Майдану очолювала 39 жіночу сотню Самооборону.

Була радницею 3 міністрів оборони та міністра інформаційної політики. Експертка з питань оборони та безпеки.

Пройшла у парламент від "Слуга народу". Працювала заступником глави ОП й заступником міністра розвитку громад та територій.

Хто замінив Коваленко в ОДА

Коваленко одружена з Русланом Хомчаком. 27 липня він покинув посаду головнокомандувача ЗСУ й отримав посаду в РНБО.

Після звільнення Коваленко уряд погодив призначення В'ячеслава Чауса на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Він є заступником гендиректора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування" групи "Нафтогаз".

Чаус виступив на засіданні Камбіну. Він, зокрема, зазначив, що планує насамперед налагодити дієвий діалог з громадою, об'єднатися навколо цілей сталого розвитку та ініціатив Зеленського, аби розвивати Чернігівщину.

Водночас він назвав темпи "Великого будівництва" в області вкрай низькими. Крім цього, наголосив, що ОДА повинна стати надійною ланкою між кожною лікарнею та МОЗ, а не бути статистом, як раніше.