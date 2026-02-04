У Дружківці ворог вгатив по ринку: там загинули люди

Вдень 4 лютого російська армія атакувала Дружківку, що на Донеччині. 7 людей загинули на місці, коли ворог завдав удару касетними снарядами по місту.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Що відомо про обстріл Дружківки 4 лютого?

Російська армія вдарила касетними снарядами по місцевому ринку в Дружківці, де вранці завжди перебуває багато людей. Ворог цілеспрямовано здійснив злочин проти цивільних українців. Щонайменше 7 людей загинули через російську атаку. Також відомо вже про 8 постраждалих.