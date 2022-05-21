Дружня Росії Сербія несподівано долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі за війну в Україні

Сербія долучилася до санкцій, які Євросоюз наклав на Білорусь після 24 лютого. Важливим є той факт, що обидві з цих країн мають дружні відносини з Росією.

Про це рішення влади Сербії стало відомо ще у квітні. Проте остаточне накладання санкцій відбулося лише 21 травня.

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Долучилися разом із кількома іншими

Мовиться про санкційний пакет, який ухвалили 8 квітня. Це рішення європейські лідери тоді пояснили "ситуацією в Білорусі та причетністю Білорусі в російському вторгненні в Україну".

Сербія заявила про приєднання до цього рішення через два тижні – 22 квітня. Тоді ж приєдналися й кілька інших країн:

Сербія;

Албанія;

Чорногорія;

Північна Македонія;

Боснія і Герцеговина.

Обмеження передусім стосуються білоруської фінансово-транспортної системи. Таким чином розширили санкції ЄС проти Білорусі, які були введені ще у 2012 році. Тоді причиною були порушення принципів демократії, верховенства права та прав людини в цій країні.

Раніше була схожа подія

Сербія підтримувала санкції з 2012 до 2019 років. Однак потім протягом одного року вже не підтримувала продовження обмежувальних заходів проти режиму самопроголошеного президента Лукашенка. Також держава так і не наклала санкції на Росію. Президент Александр Вучич каже, що його держава прагне зберігати "дружні відносини" з країною, яку засудив весь світ.

Сербія вже вдруге приєднується до санкцій ЄС, пов'язаних із подіями в Україні після вторгнення. У березні також країна стала однією з держав, які підтримали продовження терміну дії обмежувальних заходів проти президента-втікача Віктора Януковича. Тоді також продовжили дію санкцій, що були накладені на провідних членів керівництва режиму Януковича.

У Білорусі вже відчуваються наслідки обмежень

Коли посилився санкційний тиск на Білорусь, там досить швидко почала погіршуватися ситуація. Для прикладу, лише за один місяць обмежувальних заходів там довелося прикупити роботу найбільшого підприємства Білорусі, яке постачає добрива по цілому світі.

Журналіст Франак Вячорка розповів у ефірі 24 каналу, також скрутне становище в білоруських підприємств нафтового комплексу. Вони або зупиняються, або виганяють людей на неоплачувані відпустки. Проте також медійник зазначив, що рано підсумовувати наслідки. Мовляв, головний економічний ефект буде лише згодом

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