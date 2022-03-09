Друзі Путіна не зможуть нормально жити: Британія посилила одну із заборон для росіян

Велика Британія продовжує чинити тиск на Росію, яка почала цинічну війну в Україні. Тепер офіційний Лондон ввів нові обмеження для росіян.

Ще у лютому 2022 року Велика Британія закрила для російських літаків свій повітряний простір. Це стосується як зареєстрованих у Російській Федерації літаків, так і повітряних суден, які по-іншому пов'язані з державою-агресором.

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Санкції Британії проти Росії

Тепер у Великій Британії повідомили про те, що входження будь-якого російського літака у повітряний простір європейської країни означатиме лише одне – кримінальний злочин.

Про це повідомив у твітер очільник Мінтрансу Великої Британії Грант Шеппс. Відтепер уряд може затримувати ці літаки.

Ми придушимо здатність прихильників Путіна продовжувати жити нормально, поки гинуть тисячі невинних людей,

– додав Грант Шеппс.

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