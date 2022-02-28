Друзі Росії: 4 країни не підтримали санкції проти агресорки у Раді Європи

Переважна більшість держав проголосували за припинення участі в органах Ради Європи. Однак не всі країни-члени були за це.

Рішення про найжорсткіші санкції в межах Ради Європи схвалили за ініціативою України та Польщі. За даними видання, обмеження змусять Кремль вийти зі складу організації.

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Санкції підтримали 42 з 47 членів організації.

Хто не підтримав санкції проти Росії

Сама Росія ;

; представник Азербайджану не прийшов на засідання;

не прийшов на засідання; Туреччина утрималася від участі в голосуванні;

утрималася від участі в голосуванні; Сербія також утрималася;

також утрималася; Вірменія виступила проти.

Усі інші держави, які прихильні до Росії, проголосували за її виключення з організації.

Зауважимо, у п'ятницю, 25 лютого Рада Європи зупинила участь Росії в Парламентській асамблеї та Комітеті міністрів.

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