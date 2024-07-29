Призначать на вищу посаду: у ДШВ спростували чутки про звільнення комбрига Ішкулова

Широкого розголосу набула інформація щодо можливого звільнення командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ полковника Ішкулова Еміля. У командуванні надали роз'яснення.

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ записала відеозвернення, в якому закликала вище керівництво не знімати з посади комбрига полковника Еміля Ішкулова, назвавши його професіоналом.

Дивіться також Скільки українських воїнів страждає від ПТСР

Звільняти не планували

Тим часом у командуванні ДШВ відреагували. Там наголосили, що чутки про звільнення Ішкулова не відповідають дійсності. Полковника хочуть призначити на вищу посаду.

Командування уточнило, що Еміль Ішкулов дуже досвідчений кадровий бойовий офіцер, який пройшов всі командні ланки в підрозділах українського десанту, повний лицар орденів Богдана Хмельницького.

Відповідно, враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера, рішенням військового керівництва, полковника Ішкулова буде призначено на вищу посаду,

– йдеться у повідомленні керівництва ДШВ.

Там зазначають, що таке кадрове рішення дозволить застосувати знання, навички та лідерські якості Ішкулова, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України.

Крім того, командування уточнило, що новопризначений командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України – грамотний бойовий офіцер, який є Народним Героєм України та повним лицарем орденів "Богдана Хмельницького" всіх ступенів, тривалий час успішно вів бойові дії в складі саме цієї легендарної бригади.