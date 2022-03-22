У ДСНС назвали кількість пошкоджених і повністю знищених будинків за час повномасштабної війни

Триває 26 доба повномасштабної війни Росії проти України. З 24 лютого окупанти частково пошкодили 3 780 будинків, а повністю знищили – 651 об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу на тему "Робота ДСНС в умовах війни". Разом із тим служба вже займається комплектуванням сил для майбутнього відновлення, після перемоги України.

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Актуальний стан руйнувань окупантами цивільної інфраструктури

У ДСНС зазначили, що вказана статистика показує лише ті об'єкти, де рятувальники здатні оцінити обсяг завданої шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя. Так, вона не стосується тимчасово окупованих територій, тож масштаби руйнувань є значно більшими.

Уже маємо аналітику за кількістю уражених будівель. Близько 3 780 житлових будинків частково пошкоджені, повністю знищено 651 житловий будинок,

– підрахували у ДСНС.

Водночас, за словами Романа Примуша, Державна служба з надзвичайних ситуацій вже активно розробляє плани відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури.

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