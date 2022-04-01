У ДСНС показали та пояснили небезпеку мін: на що слід звернути увагу

Після відступу російські окупанти залишають безліч "подарунків" як нашим військовим, так і цивільним. Повертаючись на території, де тривали бойові дії, необхідно пам'ятати про небезпеку через міни.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликала цивільних бути обережними через мінометні міни. Там зазначили, що вони часто трапляються в районах проведення бойових дій та є дуже небезпечні.

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Як виглядають міни

У ДСНС застерегли не наближатися до таких знахідок та повідомляти про них за номером 101. Крім того, закликали обов'язково пояснити це дітям.

Не наближайтеся до них, не рухайте, не беріть до рук, не бийте по них, не нагрівайте,

– мовиться в дописі.

Рятувальники опублікували знімки мін, які можуть траплятися на територіях, де велись або ж досі тривають бойові дії.

Мінометні міни, які можуть бути в зоні бойових дій: фото ДСНС

Що робити, коли побачили підозрілий предмет

В жодному разі не чіпайте його.

Негайно повідомте про виявлення підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).

Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.

Не використовуйте поблизу підозрілого предмета мобільний телефон.

Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцеперебування підозрілого предмета.

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