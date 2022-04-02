У ДСНС показали, як очищають Ірпінь від мін та боєприпасів

2 квітня 2022 , 21:44
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Джерело:

ДСНС

Збройні Сили України зачистили Київську область від окупантів. Тепер територію від мін та боєприпасів очищують рятувальники. Вони показали, як працюють в Ірпені.

Вилучено 643 вибухонебезпечні предмети.

Протягом 2 квітня працівники ДСНС обстежили територію міста Ірпінь, де велися бойові дії. Рятувальники вилучили 643 вибухонебезпечні предмети.

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У ДСНС зазначили, що продовжують розчищати територію Київської області після російських окупантів.

2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району. В ході перевірки було вилучено 643 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають,
– йдеться у повідомленні.

У ДСНС показали, як очищають Ірпінь / Фото ДСНС

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Автор: Михайло Гема