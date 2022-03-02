У ДСНС показали жахливі фото руйнувань після авіаудару по Житомиру
Джерело:ДСНС
1 березня близько 22:16 російські окупанти вдарили по спальних районах Житомира. Унаслідок підступного авіанальоту зруйновано будинки, є жертви.
Як повідомили в ДСНС, рашисти розбомбили 10 приватних житлових будинків. У трьох із них виникла пожежа. Також пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні.
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У результаті російського авіаудару по Житомиру, за уточненою інформацією, загинули дві особи. Ще 10 – травмовані. 12 людей, зокрема 6 дітей, рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. На місці тривають рятувальні роботи.
Фото руйнувань у Житомирі
На місці трагедії працюють 95 рятувальників та 14 одиниць техніки.
Три будинки загорілися після обстрілу окупантів / Фото ДСНС
Цинічна атака сталася ввечері 1 березня / Фото ДСНС
Черговим авіаударом окупанти вбили щонайменше 2 людей / Фото ДСНС
Рятувальники розбирають завали / Фото ДСНС
Під завалами можуть бути люди / Фото ДСНС
Рятувальники докладають максимум зусиль для порятунку українців / Фото ДСНС
Дякуємо рятувальникам за самовіддану роботу / Фото ДСНС
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