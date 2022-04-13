У ДСНС попередили про шахраїв, які за гроші "обстежують" домівки для розмінування

Рятувальники розповіли, що деякі особи ходять по хатам на Київщині і пропонують за гроші перевірити помешкання на наявність вибухонебезпечних предметів.

Ці люди "надають послуги" платного розмінування. При цьому вони представляються піротехніками ДСНС.

До речі Понад 58 тисяч вибухонебезпечних предметів вже знищили в Україні від початку війни

Це шахраї

У ДСНС наголосили, що підрозділи не мають жодного стосунку до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді.

Усі роботи з розмінування рятувальники виконують безкоштовно, відповідно до планів і за чергою.

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