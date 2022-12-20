ДСНС не підтверджує відсторонення заступника голови за "вибуховий подарунок" польському генералу
Глава МВС Польщі Маріуш Камінський повідомив про відсторонення заступника глави ДСНС Дмитра Бондара через "вибуховий подарунок". Однак у ДСНС цього не підтвердили.
Керівниця відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС Оксана Трухачова у коментарі для 24 каналу спростувала інформацію Маріуша Камінського.
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Що відповіли в ДСНС
Трухачова наголосила, що не володіє цією інформацією. "Офіційну нашу позицію можна побачити на сайті", – заявила вона.
Можливо в них (МВС Польщі) якась інша інформація, станом на зараз у мене такої інформації нема,
– сказала Трухачова.
Зазначимо, що про звільнення Бондара повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський 20 грудня. Звідки у нього така інформація – він не уточнював.
Також Камінський додав, що в Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі.
Як прокоментували ситуацію в ДСНС
19 грудня на сайті ДСНС з'явилося розлоге пояснення позиції щодо ситуації. Там наголосили, що не мали на меті жодного умислу завдати шкоди Головному коменданту поліції Польщі. У ДСНС сподіваються, що після вивчення обставин і причин цього нещасного випадку, будуть зроблені належні безпекові висновки з цієї ситуації.
Виключно з добрих намірів і глибокої вдячності Ярославу Шимчику було передано символічний подарунок, який пов’язаний із опором українського народу російському агресору.
Що відомо про інцидент
- Керівник польської поліції Ярослав Шимчик отримав у подарунок використані гранатомети, один з яких вибухнув 14 грудня, коли той намагався перемістити їх у своєму кабінеті.
- Згодом журналісти з'ясували від одного з членів польської делегації, що відвідувала Київ, генерал Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (ймовірно, RGW-90), які, за словами української сторони, були використаними.
- Перший подарунок надійшов від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Це був уживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках.
- Другий він отримав від Дмитра Бондара, який провів для них екскурсію кімнатою, де було зібрано предмети, знешкоджені службою, у тому числі снаряди та міни. Заступник голови ДСНС дав йому ідентичний тубус гранатомета. Українці запевнили, що гранатомет використаний та безпечний.