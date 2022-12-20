ДСНС не підтверджує відсторонення заступника голови за "вибуховий подарунок" польському генералу

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський повідомив про відсторонення заступника глави ДСНС Дмитра Бондара через "вибуховий подарунок". Однак у ДСНС цього не підтвердили.

Керівниця відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС Оксана Трухачова у коментарі для 24 каналу спростувала інформацію Маріуша Камінського.

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Що відповіли в ДСНС

Трухачова наголосила, що не володіє цією інформацією. "Офіційну нашу позицію можна побачити на сайті", – заявила вона.

Можливо в них (МВС Польщі) якась інша інформація, станом на зараз у мене такої інформації нема,

– сказала Трухачова.

Зазначимо, що про звільнення Бондара повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський 20 грудня. Звідки у нього така інформація – він не уточнював.

Також Камінський додав, що в Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі.

Як прокоментували ситуацію в ДСНС

19 грудня на сайті ДСНС з'явилося розлоге пояснення позиції щодо ситуації. Там наголосили, що не мали на меті жодного умислу завдати шкоди Головному коменданту поліції Польщі. У ДСНС сподіваються, що після вивчення обставин і причин цього нещасного випадку, будуть зроблені належні безпекові висновки з цієї ситуації.

Виключно з добрих намірів і глибокої вдячності Ярославу Шимчику було передано символічний подарунок, який пов’язаний із опором українського народу російському агресору.

Що відомо про інцидент