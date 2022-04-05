ДСНС закликають українців записуватись у добровольці з цивільного захисту
5 квітня 2022 , 14:40Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Рятувальники закликають українців стати добровольцями з цивільного захисту. Робота полягає в тому, щоб ліквідувати наслідки назвичайних ситуацій.
Добровільні формування утворюють тимчасово. Про це повідомили в ДСНС 5 квітня.
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Що можуть робити добровольці з цивільного захисту
- розбиратимуть завали;
- рятувати людей;
- надавати допомогу потерпілим,
- розвантажувати гуманітарні вантажі тощо.
Такі добровольчі групи утворюють місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Щоб записатись у добровольці, слід заповнити анкету за посиланням.
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