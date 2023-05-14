Знову можуть бути проблеми, – у ДТЕК стривожили віяловими відключеннями світла в Україні

В Україну можуть повернутися обмеження електроенергії у холодний період року. Влітку цього року відключень світла не прогнозують.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, наприкінці травня та влітку заплановані активні ремонтні компанії.

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Чи вимикатимуть світло влітку

За словами Сахарука, наприкінці травня, у червні та липні в Україні буде імпорт світла, а експорту в цей час не буде.

Якщо є прогнозований дефіцит, то звичайно починається з популяції щодо того, що будуть віялові відключення. Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити дефіцит умовним імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо під час літнього періоду,

– зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Взимку можуть бути проблеми зі світлом

Сахарук наголосив, що проблеми зі світлом можуть бути вже наступної зими, оскільки ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужності.

"Щодо розподільчих мереж, наприклад, це майже 12 тисяч кілометрів ліній треба полагодити. Майже 4 тисячі підстанцій потрібно підготувати до зими. Це шалені кошти, які треба виділити. Тому можливі відключення не влітку, а взимку", – розповів він.

Експерт додав: щоб не допустити проблем зі світлом взимку, необхідні захист нашого неба, а також фінансування ремонтної компанії. Це надважливе та критичне завдання.

Енергосистема України працює

У Міненерго повідомляли, що, попри намагання ворога знищити українську енергосистему, завдяки роботі енергетиків вона досі працює і повністю забезпечує споживання.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об'єктів генерації й мережевої інфраструктури.