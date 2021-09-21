ДТП з 6 загиблими: суд призначив покарання водію мікроавтобуса з Кіровоградщини

21 вересня 2021 , 14:43
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Джерело:

Кіровогорадська прокуратура

Олександрівський райсуд на Кіровоградщині засудив водія до 10 років ув'язнення. Чоловіка визнали винним у ДТП, жертвами якого стали 6 людей.

Окрім того, пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури повідомила, що внаслідок ДТП постраждали 2 людей. Їхній стан тоді оцінювали як середньої тяжкості.

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Суд визнав водія винним в інкримінованому злочині призначивши йому покарання у вигляді 10 років,
– мовиться у повідомленні.

Рішення суду можна оскаржити до Кропивницького апеляційного суду.

Деталі ДТП

  • Аварія сталася ще у липні 2014 року на автодорозі Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв. 
  • Поблизу села Івангород обвинувачений на мікроавтобусі Renault Trafic на швидкості влетів у вантажівку.

Смертельна ДТП на Буковині

  • У Дністровському районі на Буковині 19 вересня сталася моторошна ДТП. Біля села Владична мотоцикл зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master. 
  • Загинули 2 людей, які їхали на мотоциклі.
  • Жертвами стали 20-річний водій та його 19-річний пасажир.
  • Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Автор: Мар'яна Бекало