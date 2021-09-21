ДТП з 6 загиблими: суд призначив покарання водію мікроавтобуса з Кіровоградщини
21 вересня 2021 , 14:43Читать новость на русском
Джерело:Кіровогорадська прокуратура
Олександрівський райсуд на Кіровоградщині засудив водія до 10 років ув'язнення. Чоловіка визнали винним у ДТП, жертвами якого стали 6 людей.
Окрім того, пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури повідомила, що внаслідок ДТП постраждали 2 людей. Їхній стан тоді оцінювали як середньої тяжкості.
Зауважте У Києві чоловік перестрибнув через відбійник і загинув під колесами авто
Суд визнав водія винним в інкримінованому злочині призначивши йому покарання у вигляді 10 років,
– мовиться у повідомленні.
Рішення суду можна оскаржити до Кропивницького апеляційного суду.
Деталі ДТП
- Аварія сталася ще у липні 2014 року на автодорозі Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв.
- Поблизу села Івангород обвинувачений на мікроавтобусі Renault Trafic на швидкості влетів у вантажівку.
Смертельна ДТП на Буковині
- У Дністровському районі на Буковині 19 вересня сталася моторошна ДТП. Біля села Владична мотоцикл зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master.
- Загинули 2 людей, які їхали на мотоциклі.
- Жертвами стали 20-річний водій та його 19-річний пасажир.
- Кримінальне провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.