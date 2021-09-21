ДТП з 6 загиблими: суд призначив покарання водію мікроавтобуса з Кіровоградщини

Олександрівський райсуд на Кіровоградщині засудив водія до 10 років ув'язнення. Чоловіка визнали винним у ДТП, жертвами якого стали 6 людей.

Окрім того, пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури повідомила, що внаслідок ДТП постраждали 2 людей. Їхній стан тоді оцінювали як середньої тяжкості.

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Суд визнав водія винним в інкримінованому злочині призначивши йому покарання у вигляді 10 років,

– мовиться у повідомленні.

Рішення суду можна оскаржити до Кропивницького апеляційного суду.

Деталі ДТП

Аварія сталася ще у липні 2014 року на автодорозі Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв.

Поблизу села Івангород обвинувачений на мікроавтобусі Renault Trafic на швидкості влетів у вантажівку.

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