"Я втратив найдорожче в житті": щемливе прощання нареченого українки, котра загинула в Туреччині
Джерело:інстаграм Stambul Dumitru
Напередодні у моторошній ДТП у Туреччині загинула 26-річна українка Діана Волуцька. Мікроавтобус, яким вона їхала з групою до аеропорту, потрапив в аварію.
Сталося це у неділю 30 липня. Тоді Діана Волуцька супроводжувала туристів із Казахстану до аеропорту в Аланії. Втім, до пункту призначення вона не доїхала. Транспортний засіб влетів у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі.
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Наречений написав прощальні слова загиблій коханій
Відомо, що у Туреччині Діана підпрацьовувала гідом з весни до осені. І там вона познайомилася з Дмитром. Пара планувала одружитися, але втілити цей план у життя їм не судилося.
Дмитро, розбитий горем, написав їй листа прощання у своєму інстаграмі. У ньому він підкреслив, що "втратив найдорожче в житті", адже він втратив саму Діану.
Багато чого я не встиг тобі сказати – як сильно я тебе люблю і дбаю про тебе, ти була сенсом мого життя. Але це я повинен був сказати тобі, коли ти була поряд. Від тебе я дізнався, що насправді означає сім'я, повага і кохання,
– зазначив він.
За словами Дмитра, цьогоріч він мав би освідчитися Діані. Втім, тепер йому "доведеться приносити квіти на могилу". Хлопець зізнається, що йому важко без коханої, і що він не знає, що робити.
Пробач мені за все. Я знаю, що ти пішла туди з чистим серцем і ясними думками, ти стала моїм янголом-охоронцем,
– додав хлопець.
Моторошна ДТП у Туреччині: що відомо
- Як ми зазначали, сталася вона 30 липня. Тоді місцеві ЗМІ повідомляли, що водій опівночі з аеропорту в Аланії забирав туристів. До другої ночі він їх розвозив, а вже о п'ятій – рушив з іншими туристами назад до аеропорту.
- Транспортний засіб влетів у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Фото демонструють, що водій мікроавтобуса не встиг зупинитися. Відразу ж загинув сам водій і Діана. Шестеро з дванадцяти пасажирів зазнали серйозних травм. Їх відразу ж госпіталізували.
- Відомо, що водія вантажівки правоохоронці затримали. Його відправили до відділку, щоб провести допит.