ДТП з автобусом Flixbus біля Берліна: з'явилися подробиці про постраждалих українців
- Внаслідок аварії автобуса Flixbus біля Берліна постраждали понад 20 осіб, серед них четверо українців.
- Постраждалим українцям надано медичну допомогу, один з них госпіталізований, а іншим забезпечено безкоштовні квитки для продовження подорожі.
- Консульська посадова особа залишається на зв'язку з постраждалими та місцевими правоохоронними органами, справа перебуває на контролі.
Уночі 4 липня, під Берліном перекинувся автобус, що їхав з Копенгагена до Відня. Понад 20 людей отримали поранення внаслідок інциденту, серед них, зокрема, громадяни України.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар консульського відділу Посольства України в Німеччині.
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Постраждалі внаслідок ДТП
Серед 31 пораненої людини внаслідок аварії – четверо громадян України. Це люди 2004, 2005 та двоє 2007 років народження.
У NDR пояснили, що 25 людей отримали легкі травми, а 6 – серйозні.
"Одна людина опинилася в пастці та була звільнена через дві години. Чоловік отримав травми, що загрожують життю, і був доставлений до берлінської лікарні рятувальним гелікоптером. За даними поліції, тих, хто отримав легкі травми, було доставлено до восьми навколишніх лікарень. Неушкоджених пасажирів доставили до Ребеля", – розповіли в телевізійній мережі.
Одну постраждалу українку з кількома забоями та гематомами госпіталізовано до місцевої клініки. Наразі її стан стабільний, вона проходить додаткове обстеження та планує вже 5 липня виписатися з медичного закладу.
Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі,
– розповіли в консульському відділі посольства.
Консульська посадова особа перебуває на контакті з постраждалими та місцевими правоохоронними органами, а справа перебуває на контролі установи.
Нагадаємо, що ДТП з автобусом сталася близько 2:30 на трасі A19 біля міста Ребель, за 100 кілометрів від Берліна. Загалом у транспортному засобі їхали 54 пасажири та двоє водіїв.