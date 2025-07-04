ДТП з автобусом Flixbus біля Берліна: з'явилися подробиці про постраждалих українців

Уночі 4 липня, під Берліном перекинувся автобус, що їхав з Копенгагена до Відня. Понад 20 людей отримали поранення внаслідок інциденту, серед них, зокрема, громадяни України.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар консульського відділу Посольства України в Німеччині.

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Постраждалі внаслідок ДТП

Серед 31 пораненої людини внаслідок аварії – четверо громадян України. Це люди 2004, 2005 та двоє 2007 років народження.

У NDR пояснили, що 25 людей отримали легкі травми, а 6 – серйозні.

"Одна людина опинилася в пастці та була звільнена через дві години. Чоловік отримав травми, що загрожують життю, і був доставлений до берлінської лікарні рятувальним гелікоптером. За даними поліції, тих, хто отримав легкі травми, було доставлено до восьми навколишніх лікарень. Неушкоджених пасажирів доставили до Ребеля", – розповіли в телевізійній мережі.

Одну постраждалу українку з кількома забоями та гематомами госпіталізовано до місцевої клініки. Наразі її стан стабільний, вона проходить додаткове обстеження та планує вже 5 липня виписатися з медичного закладу.

Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі,

– розповіли в консульському відділі посольства.

Консульська посадова особа перебуває на контакті з постраждалими та місцевими правоохоронними органами, а справа перебуває на контролі установи.

Нагадаємо, що ДТП з автобусом сталася близько 2:30 на трасі A19 біля міста Ребель, за 100 кілометрів від Берліна. Загалом у транспортному засобі їхали 54 пасажири та двоє водіїв.