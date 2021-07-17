ДТП з автобусом Київ – Вроцлав на Рівненщині: у поліції назвали причини аварії

В ніч на 17 липня на Рівненщині перекинувся автобус Київ – Вроцлав. Поліція встановила, що водій намагався не наїхати на пішохода.

На кермом автобуса перебував 43-річний водій. Аварія трапилась біля Радивилова на Рівненщині.

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Водій допустив з'їзд в кювет

Поліція з'ясувала, що 43-річний водій – житель Хмельницької області. Він керував двоповерховим автобусом Setra, який регулярно їздить рейсом Київ – Вроцлав.

Рухаючись із Києва у напрямку міста Радивилів, він не впорався із керуванням та допустив з'їзд у кювет. Далі транспортний засіб перекинувся,

– заявили у поліції.

Попередньо відомо, що таким чином водій уникав наїзду на пішохода – 22-річного жителя села Срібне, який йшов проїзною частиною назустріч.

У автобусі було 58 людей

окрім двох водіїв, у автобусі було орієнтовно 58 пасажирів – жителі Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та Києва;

загалом травми отримали 23 людей;

пішохід та 2 пасажирів – у реанімації, ще 2 – у травматології, 11 людей із незначними травмами – у Радивилівській лікарні.;

7 людей із різними травмами – у Бродівській лікарні.

Що відомо про аварію на Рівненщині

Біля Радивилова, що на Рівненщині, в ніч проти 17 липня перекинувся автобус, який їхав за маршрутом Київ – Вроцлав.

Аварія трапилась між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району. Рятувальників викликали орієнтовно о 3:45.

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів, що у реанімації перебувають 4 людей.

Всі пасажири – громадяни України.

Поліція почала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Встановлюють обставини ДТП.