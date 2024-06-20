Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: у МЗС розповіли про їхній стан

У четвер, 20 червня близько 7 ранку автобус Київ – Варшава з’їхав у кювет у селі Закренце, що в Польщі. Відомо, що всередині перебувало 47 громадян України

Як розповіли в МЗС, внаслідок аварії у Польщі є постраждалі. Проте загрози їх життю немає, частину випишуть з лікарні вже до кінця доби.

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Аварія з українцями в Польщі

За інформацію Міністерва закордонних справ, станом на 11 годину ранку відомо про 8 постраждалих осіб – серед них 1 неповнолітня. Всі вони проходять медичне обстеження.

Попередньо відсутня загроза їх життю та здоров’ю. Планується, що 5 осіб будуть виписані до кінця дня,

– вказала речниця Вікторія Ші.

За попередньою інформацією поліції, водій не впорався із керуванням, через що автобус зіткнувся із бар’єром. Генеральне консульство України в Любліні наразі проводить розслідування обставин аварії та надає консульську допомогу постраждалим українцям.

Зазначимо, що на місце ДТП оперативно прибули бригади швидкої, пожежники та поліція. Дорогу перекрили. Попереджалося про можливе ускладнення руху на цій ділянці дороги.