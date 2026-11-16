Загинув водій, 14 постраждалих: біля Кропивницького сталась моторошна ДТП за участі вантажівки

У Кропивницькому районі 16 листопада маршрутний автобус зіткнувся з вантажівкою з цистерною. Унаслідок ДТП водій автобуса загинув на місці, а 14 пасажирів госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Як повідомила поліція Кіровоградської області, аварія сталася близько 12:45 на перехресті автодороги М-30 "Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине" та вулиці Першої Виставкової.

Деталі смертельної ДТП

Маршрутний автобус виконував пасажирський рейс сполученням Кропивницький – Смоліне.

За попередніми даними правоохоронців, керманич автобуса під час руху вулицею Першою Виставковою не виконав вимогу дорожнього знака 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". У результаті він допустив зіткнення з вантажівкою Scania з напівпричепом-цистерною Kassbohrer, що рухалася трасою М-30.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, ввечері 14 листопада смертельна аварія сталася неподалік Яготина на трасі Київ – Харків. Поліція попередньо встановила, що 40-річний водій вантажівки DAF не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Автоцистерна з газовим конденсатом перекинулася та спалахнула, а керманич загинув на місці.