Зіткнулися з вантажівкою: у ДТП на Черкащині загинув поліцеський з дружиною та дитиною

У моторошній ДТП на Черкащині загинув поліцейський Сергій Савчук, його дружина та 12-річна донька. Авто, в якому перебувала сім'я зіштовхнулося з вантажівкою Renault.

Аварія трапилася зранку 29 липня, поблизу Малої Севастянівки. Поліція з'ясовує причини та обставини ДТП.

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Авто виїхало на зустрічну

Правоохоронці попередньо встановили, що 40-річний водій Volkswagen виїхав за зустрічну, де й відбувалося зіткнення. Травми чоловіка та пасажирів були несумісні з життям.



Водій та пасажири загинули на місці / Фото Нацполіції



У ДТП загинув поліцейський Сергій Савчук з сім'єю / Фото Нацполіції

Савчук служив у поліції понад 20 років

На трагічну звістку про смерть родини відреагували на офіційній фейсбук-сторінці Національної поліції України. Там підкреслили, що Савчук присвятив службі в поліції понад 20 років.

Боровся з організованими злочинними групами, викрив не одну "схему" та затримав не одного злочинця,

– наголосили у дописі.

"Колеги назавжди запам'ятають його щирим, доброзичливим, відповідальним та надійним офіцером – професіоналом своєї справи", – підкреслили правоохоронці.