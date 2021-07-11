У Чернівцях внаслідок нічної ДТП авто поліції перевернулось посеред дороги: фото

У Чернівцях службова машина Державної служби охорони поліції потрапила в ДТП. Автомобіль перевернувся посеред дороги.

Інцидент стався 10 липня приблизно о 23:00 на вулиці Південно-Кільцевій. Внаслідок аварії травмувалися двоє поліцейських.

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Деталі ДТП

За словами очевидців, поліція охорони їхала на виклик, проте натрапила на Volkswagen. Водій автомобіля проігнорував сигнал правоохоронців і не пропустив їх.

Потім транспорт різко звернув. Після цього 2 автомобілі зіткнулися. Відтак службове авто поліції перекинулось посеред дороги.

Який стан правоохоронців

У ДТП постраждали 2 інспектори Державної служби охорони. Їх доправили до лікарні і діагностували струси головного мозку. Відомо, що наразі правоохоронці перебувають у медичному закладі.

У Чернівцях перевернувся автомобіль з поліцейськими / Фото з фейсбуку "Правдиві новини Буковини"

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