У Чорногорії сталася смертельна ДТП з автобусом: постраждали українці
Джерело:Pobjeda
На трасі Цетинє – Будва у Чорногорії сталася моторошна аварія. Внаслідок ДТП щонайменше двоє осіб загинули.
У ДТП також постраждали українці. Наразі усі обставини аварії з’ясовують.
Важливо В Австрії перекинувся автобус з пасажирами: серед постраждалих є українці
ДТП з українцями у Чорногорії
Як стало відомо, автобус з'їхав з дороги та впав у прірву. У транспорті було від 30 до 35 пасажирів. На жаль, загинули громадянин Великої Британії та 19-річна дівчина з Чорногорії.
Зазначається, що серед кількох постраждалих громадян України тяжкі тілесні ушкодження отримав чоловік. Зараз він перебуває в дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.
За наказом прокурора Головної державної прокуратури в Цетинє, водія автобуса арештували за підозрою у скоєнні серйозного злочину – порушення безпеки дорожнього руху.
За даними правоохоронців, ДТП сталася внаслідок того, що водій з невідомої причини не впорався з керуванням автобусом і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів.
ДТП у Чорногорії / фото Pobjeda
Аварія з автобусом у Чорногорії / фото Pobjeda
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