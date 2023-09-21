У Чорногорії сталася смертельна ДТП з автобусом: постраждали українці

21 вересня 2023, 08:55
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Джерело:

Pobjeda

На трасі Цетинє – Будва у Чорногорії сталася моторошна аварія. Внаслідок ДТП щонайменше двоє осіб загинули.

У ДТП також постраждали українці. Наразі усі обставини аварії з’ясовують.

Важливо В Австрії перекинувся автобус з пасажирами: серед постраждалих є українці

ДТП з українцями у Чорногорії

Як стало відомо, автобус з'їхав з дороги та впав у прірву. У транспорті було від 30 до 35 пасажирів. На жаль, загинули громадянин Великої Британії та 19-річна дівчина з Чорногорії.

Зазначається, що серед кількох постраждалих громадян України тяжкі тілесні ушкодження отримав чоловік. Зараз він перебуває в дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.

За наказом прокурора Головної державної прокуратури в Цетинє, водія автобуса арештували за підозрою у скоєнні серйозного злочину – порушення безпеки дорожнього руху.

За даними правоохоронців, ДТП сталася внаслідок того, що водій з невідомої причини не впорався з керуванням автобусом і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів.


ДТП у Чорногорії / фото Pobjeda


Аварія з автобусом у Чорногорії / фото Pobjeda

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Автор: Софія Ропан