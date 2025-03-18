У Дніпрі авто збило вагітну жінку та дітей на пішохідному переході: в якому стані постраждалі

Вдень 17 березня у Дніпрі трапилася дорожньо-транспортна пригода на пішохідному переході. Внаслідок цього постраждало двоє дітей та вагітна жінка.

У мережі з'явилися кадри аварії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інформатор Дніпро".

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Які наслідки ДТП у Дніпрі

У понеділок, 17 березня, близько 14:00 на вулиці Калиновій у Дніпрі автомобіль "ЗАЗ" збив вагітну жінку та двох її дітей на пішохідному переході. Вони виявилися переселенцями з міста Бахмут.

Внаслідок ДТП постраждалих довелося госпіталізувати. У лікарні жінку прооперували. Наразі вона та її новонароджена донечка перебувають у реанімації.

Аварія у Дніпрі / Фото "Інформатор Дніпро"

Окрім цього, батько родини розповів, що у його старшого сина внаслідок аварії стався перелом ноги. Його також довелося прооперувати та вставити спиці. Про стан другої дитини поки що інформації немає.

Нагадаємо, що нещодавно ДТП трапилася і в Запоріжжі. Там автівка в'їхала в продуктовий магазин. Внаслідок цього постраждали випадковий перехожий та продавчиня.