Вранці 25 червня у Дніпрі сталася страшна ДТП: мікроавтобус, який перевозив вулики з бджолами, зіткнувся з вантажівкою. У результаті на місці аварії загинув чоловік, двох хлопців госпіталізували. На жаль, один з них помер у лікарні.

Зіткнення мікроавтобуса і вантажівки у Дніпрі

Повідомлення про аварію на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Байкальській Індустріального району Дніпра надійшло о 04:16 25 червня, пише пресслужба ДСНС.

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На місце ДТП одразу ж вирушили рятувальники.

Вдалося встановити, що Mercedes-Benz Vito, який перевозив вулики з бджолами, зіткнувся з вантажівкою DAF, яка була завантажена піском.

У результаті зіткнення вантажівка перекинулась на бік, перегородивши проїжджу частину вулиці.



У результаті зіткнення вантажівка перекинулася на бік / Фото ДСНС

Є жертви та постраждалий

На місці аварії загинув водій мікроавтобуса, чоловік 1969 року народження.

Постраждали два хлопчики – 2006 та 2007 років народження. Їх з різними травмами госпіталізували. Згодом стало відомо, що життя одного з них не вдалося врятувати.



Загинув водій мікроавтобуса та хлопчик / Фото ДСНС

На місці ДТП рятувальники прибрали з проїжджої частини дороги паливно-мастильні матеріали. Також зібрали рій бджіл та випустили за межами міста.

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