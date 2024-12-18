У Дрогобичі п'яний адвокат на BMW вдарив припарковане авто і в’їхав у будинок

У вівторок, 17 грудня, у Дрогобичі на Львівщині місцевий адвокат Іван Якимів на автомобілі BMW X6 у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння вчинив ДТП. Чоловік в’їхав в припаркований автомобіль та у стіну будинку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Що відомо про ДТП у Дрогобичі

Як розповіли очевидці, Іван Якимів на швидкості спочатку врізався у припаркований на узбіччі дороги автомобіль, після чого його автомобіль за інерцією поїхав далі та влетів у сусідній житловий будинок, пошкодивши стіну.

Внаслідок інциденту ушкоджень зазначав 40-річний власник припаркованого авто. У момент ДТП той ставив речі у багажник. За данними поліції, той отримав легкі тілесні.

У відео, яке оприлюднили очевидці, Якимів поводиться агресивно та нецензурно висловлюється щодо постраждалих і осіб, які зібралися на місці ДТП.

Адвокат влетів в автомобіль й стіну: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)

У поліції Львівщини розповіли, що 39-річний винуватець ДТП був у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. На нього склали адміністративні матеріали за п’яне водіння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна (ст. 130 та ст. 124 КУпАП).

Інцидент з дрогобицьким адвокатом: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика, 18+)

У мережі повідомляють, що це вже не перший випадок, коли Якиміва ловлять у нетверезому стані за кермом. У жовтні 2021 року вночі його зупиняли п’яним за кермом автомобіля Hundai Sonata. Суддя Дрогобицького суду Руслана Курус закрила справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення. У 2014 року його також зупиняли п’яним за кермом. У суді він пояснив, що випив пляшку пива, після чого відганяв машину в гараж. Тоді суддя Андрій Івасівка закрив справу, обмежившись усним зауваженням.

Також у квітні 2023 року адвоката затримали на хабарі. За гроші Якимів нібито обіцяв військовозобов'язаному відстрочку від мобілізації.