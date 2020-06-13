Влетіла в легковик і перекинулась: дружина топ-чиновника скоїла ДТП у Харкові – фото, відео
У центрі Харкова дружина радника голови Сумської облдержадміністрації скоїла ДТП. На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.
Дружина керівника патронатної служби та радника голови Сумської ОДА Олександра Ларіна Дарина Безборода на Audi A3 врізалася у припарковану Honda і перекинулася. Про це повідомило видання "Newsroom".
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Сталось це на вулиці Ярослава Мудрого, 37.
Водійка Audi A3 відмовилась проходити тест на алкогольне сп'яніння та їхати на огляд. На фото, які опублікували у соцмережах, можна побачити, що з авто дівчини випала відкрита пляшка шампанського.
Пляшка відкритого шампанського випала з автівки дружини чиновника / Фото "ХСалтовка"
Патрульні склали протокол за статтею порушення ПДР та відмова від огляду водія на стан сп'яніння.
Дарина Безборода / Скриншот з відео
Дарина Безборода влетіла в Honda та перекинулась / Фото "Труха"
Дивіться відео ("Труха") з місця ДТП:
Що відомо про Дарину Безбородну та її чоловіка
Дарина Безборода працює стоматологом у Харкові. Її чоловік Олександр Ларін раніше працював у поліції Харкова, а тепер є радником голови Сумської обладміністрації.
Дарина Безбородна та Олександр Ларін / Колаж 24 каналу
За інформацією телеграм-каналу Теза, коли в соцмережі Ларіна попросили прокоментувати ДТП з його дружиною, той відповів: "А тобі, клоуну, яке діло?". Після того чиновник почав дзвонити харківським журналістам і з погрозами вимагати прибрати матеріал про аварію.