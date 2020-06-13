У центрі Харкова дружина радника голови Сумської облдержадміністрації скоїла ДТП. На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав.

Дружина керівника патронатної служби та радника голови Сумської ОДА Олександра Ларіна Дарина Безборода на Audi A3 врізалася у припарковану Honda і перекинулася. Про це повідомило видання "Newsroom".

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Сталось це на вулиці Ярослава Мудрого, 37.

Водійка Audi A3 відмовилась проходити тест на алкогольне сп'яніння та їхати на огляд. На фото, які опублікували у соцмережах, можна побачити, що з авто дівчини випала відкрита пляшка шампанського.



Пляшка відкритого шампанського випала з автівки дружини чиновника / Фото "ХСалтовка"

Патрульні склали протокол за статтею порушення ПДР та відмова від огляду водія на стан сп'яніння.



Дарина Безборода / Скриншот з відео



Дарина Безборода влетіла в Honda та перекинулась / Фото "Труха"

Дивіться відео ("Труха") з місця ДТП:

Що відомо про Дарину Безбородну та її чоловіка

Дарина Безборода працює стоматологом у Харкові. Її чоловік Олександр Ларін раніше працював у поліції Харкова, а тепер є радником голови Сумської обладміністрації.



Дарина Безбородна та Олександр Ларін / Колаж 24 каналу

За інформацією телеграм-каналу Теза, коли в соцмережі Ларіна попросили прокоментувати ДТП з його дружиною, той відповів: "А тобі, клоуну, яке діло?". Після того чиновник почав дзвонити харківським журналістам і з погрозами вимагати прибрати матеріал про аварію.