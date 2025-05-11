У Харкові легковик зіштовхнувся з автоцистерною, загинули 3 людини

Увечері суботи, 10 травня, у Харкові сталася смертельна ДТП. Від отриманих травм на місці події загинули 3 особи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. За фактом аварії вже відкрили кримінальне провадження.

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Що відомо про ДТП

Інцидент стався на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Енергетиків. За попередніми даними, водій автомобіля Skoda Octavia виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіштовхнувся з вантажною автоцистерною КАМАЗ 4310.

Унаслідок ДТП загинули водій легкового автомобіля та його 50-річний і 43-річний пасажири.

Слідчі ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, напередодні на трасі Кривий Ріг – Дніпро автомобіль Renault Scenic злетів з дороги й перекинувся. На ньому родина поверталася з оформлення документів на багатодітність, 36-річна мати загинула на місці події.