ДТП на Херсонщині: від удару автівки злетіли у кювет, є жертви

На 50 кілометрі траси Мар'янське – Берислав під Херсоном зіштовхнулись два легковики. Від удару авто з'їхали в кювет. Один із них перекинувся на дах. Як наслідок, загинула 40-річна пасажирка. Також постраждали ще водій та дві пенсіонерки. Їх відвезли до лікарні.

ВАЗ зіштовхнувся з Opel 25 серпня в Бериславському районі Херсонської області. Загибла та постраждалі – родом з Дніпропетровщини. На місці працювали поліція і медики.

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Деталі ДТП

45-річний водій ВАЗ-2107 врізався в Opel Vectra, що їхав попереду. Водій Opel в той час повертав праворуч, чим порушив правила дорожнього руху. Від удару авто злетіли в кювет, а ВАЗ ще й перекинувся на дах.



У ДТП під Херсоном загинула 40-річна жінка / Фото Нацполіції Херсонщини

В результаті загинула пасажирка жигуля. Постраждали також водій та ще дві жінки, що їхали у ВАЗі віком 63 та 72 роки. Вони зазнали травм різного ступеню важкості.



Травмувались ще двоє пасажирок і водій ВАЗу / Фото Нацполіції Херсонщини

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення ПДР, що спричинило смерть чи травмування пасажирів. Стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.



Поліцейські оголосили статтю за порушення ПДР / Фото Нацполіції Херсонщини

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