Автобус з Польщі потрапив у жахливу ДТП в Хорватії: багато загиблих і поранених

Зранку 6 серпня сталась моторошна ДТП у Хорватії. Польський автобус злетів з дороги, направляючись до Загреба. Про це повідомили місцеві поліцейські.

Як зазначили правоохоронці, моторошна ДТП сталась близько 06:40 за київським часом на трасі між Яреком Бісашкі та Подворцем. Автобус з польською реєстрацією, в якому перебувало близько 50 пасажирів, буквально вилетів з дороги.

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Понад 10 людей загинуло

На місці події працюють як поліцейські, так і пожежники. Останні приїхали з обох сусідніх повітів. Адміністрація Варажджинського повіту, за попередньою інформацією, повідомила про 12 загиблих. Відразу ж зауважимо, що ці дані ще офіційно не підтвердили.

Наразі ми можемо підтвердити, що кілька людей загинули. Десятки людей зазнали поранень. Аварія сталася, коли автобус упав у кювет. Поліцейське розслідування ведеться на місці дорожньо-транспортної пригоди,

– зазначив місцевий представник поліції.

Ближче до 09:00 з'явилась офіційна заява від міністерства внутрішніх справ Хорватії. У ній доповіли про 11 жертв і кількох поранених. Сама ж ДТП сталась на трасі А4 у районі Брезнички Гум. Що стосується 12 загиблих, то відповідна цифра не взялась з неба. Журналістам повідомили, що в лікарні не вдалось врятувати життя одного з постраждалих в цій аварії.

Зауважимо, що рух трасою А4 у напрямку Загреба, куди й прямував автобус, здійснюється однією смугою. Саме ж пересування ділянкою Брезнички Гум – Комін у напрямку столиці Хорватії закрите. Наразі місце ДТП необхідно об'їжджати.

Напередодні моторошна ДТП сталась у США. У ній трагічно загинула конгресвумен Джекі Валорські. Її автівка зіткнулась з іншою 3 серпня. Самій політикині було усього 57 років. Правоохоронці розповіли, що автівка, в якій їхала Валорські, врізалась в іншу, яка вилетіла на їхню смугу. Медикам, на жаль, не вдалось врятувати ані її, ані інших пасажирів.

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