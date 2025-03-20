У Франції військові автобуси потрапили у масштабну ДТП: є десятки травмованих

У Франції ввечері 19 березня у ДТП потрапили декілька гвардійських автобусів з військовими. Кожен із транспортних засобів перевозив приблизно по 50 солдатів та курсантів.

Відомо, що унаслідок аварії травмувалися десятки осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Figaro. Дивіться також Серйозна ДТП у Молдові: трактор зіткнувся з автобусом, який, ймовірно, прямував з Одеси Винним у ДТП може бути водій легковика ДТП сталася близько 18:40 за місцевим часом. Військові чотирма автобусами якраз поверталися із візиту на авіабазу Евре. Обставини аварії наразі офіційно невідомі. Однак, за деякими даними легковий автомобіль намагався протиснутися між автобусами, після чого й сталося ланцюгове зіткнення. Загалом постраждали 119 осіб. 36 із них отримали легкі травми, одна людина – у важкому стані. "Їхньому життю нічого не загрожує", – повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. На місці працювали екстрені служби, а водіїв просили уникати місця ДТП.