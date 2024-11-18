Був під дією алкоголю та наркотиків: водію, який "зніс" зупинку у Хмельницькому, вручили підозру

У Хмельницькому у понеділок, 18 листопада, сталася страшна смертельна ДТП за участі нетверезого водія. Йому вручили підозру.

Відомо, що винуватець аварії був під дією алкоголю та наркотиків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

Дивіться також Врізався в натовп людей: у Луцьку п'яний водій спричинив ДТП

Що каже про смертельну ДТП у Хмельницькому прокуратура

"За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох людей", – написали в Офісі генпрокурора.

Аварія сталася приблизно о 7:20 18 листопада.

27-річний місцевий мешканець за кермом BMW X6 спочатку здійснив зіткнення з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, а після цього в'їхав у зупинку громадського транспорту.

Унаслідок ДТП загинули троє людей, які стояли на зупинці, – жінки 60, 56 та 53 років. Вони отримали травми несумісні із життям.

Винуватця смертельної ДТП затримали на місці. Обстеження показали, що в його організмі є алкоголь та наркотичні речовини.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У Хмельницькому сталася смертельна ДТП / Фото Офісу Генпрокурора