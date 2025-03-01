Смертельна ДТП у Києві: маршрутний автобус зіткнувся з легковим автомобілем

Учора, 1 березня, у Дніпровському районі Києва на проспекті Алішера Навої сталася смертельна ДТП. У кареті швидкої медичної допомоги загинула 20-річна дівчина.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Маршрутний автобус зіткнувся з легковиком близько 19 години вечора.

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Що відомо про ДТП

Керманич громадського транспорту при повороті ліворуч на перехресті скоїв зіткнення з автомобілем Peugeot, який рухався у зустрічному напрямку на зелений сигнал світлофора.

Водія легковика госпіталізували до лікарні у важкому стані, а 20-річна пасажирка, на жаль, загинула в кареті швидкої.

Водій автобуса був тверезим, його затримали. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження, досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

До слова, 25 лютого у столиці водій автомобіля Renault, рухаючись вулицею Сергія Колоса, здійснив наїзд на 8-річну дівчинку, яка раптово вибігла на дорогу. Школярку госпіталізували до дитячої лікарні, але після огляду відпустили додому. Триває перевірка.