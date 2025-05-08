У Києві через ДТП пошкоджена контактна мережа тролейбусів: транспорт курсує зі змінами

В четвер, 8 травня, у Києві сталася ДТП, внаслідок якої пошкоджена контактна мережа тролейбусів. Відомо, що через це транспорт курсує зі змінами.

Про це пише 24 Канал з посиланням пресслужбу Київської міської ради.

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У Києві через ДТП пошкоджена контактна мережа тролейбусів

В четвер, 8 травня, на вулиці Юрія Іллєнка поблизу станції метро "Лук'янівська" сталася ДТП, внаслідок якої автівка збила контактну опору.

Від удару опора впала на контактну мережу тролейбусів,

– розповіли в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Через пошкодження тимчасово транспорт курсує зі змінами.

Так, рух тролейбусів на цій ділянці організовано наступним чином:

№№ 6, 28 курсують до станції метро "Почайна";

№№ 16, 18, 31, 33 – до станції метро "Лук'янівська" з проїздом через залізничну станцію "Куренівка" і вулицю Білоруську;

№№ 19, 35 – вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівським бульваром до вулиці Кадетський Гай.

На місце події оперативно виїхали фахівці КП "Київпастранс" та інших профільних служб для обстеження пошкоджень і необхідних відновлювальних робіт.

Нагадаємо, днями на Воскресенці у Києві стався прорив трубопроводу просто під рейками – трамваї зупинилися, а на місці утворилася вирва.