Аварія в Києві / Скриншот з відео

У Києві 29 вересня поблизу Байкового кладовища зіштовхнулись ВАЗ та Nissan. Від удару ВАЗ вилетів на тротуар та зніс палатки із квітами. В результаті аварії постраждали четверо людей.