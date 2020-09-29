Моторошна ДТП у Києві біля Байкового кладовища: є постраждалі – відео 18+
У Києві 29 вересня поблизу Байкового кладовища зіштовхнулись ВАЗ та Nissan. Від удару ВАЗ вилетів на тротуар та зніс палатки із квітами. В результаті аварії постраждали четверо людей.
Аварія трапилась на перетині вулиці Грінченка з Байковою. Про це повідомляє паблік "ДТП.Kiev 911" з місця події.
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Що відомо про обставини аварії
- За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ прямував по вулиці Грінченка і повернувши на вулицю Байкову не надав перевагу в русі зустрічній автівці Nissan. Машини зіштовхнулись, після чого їх відкинуло на протилежний бік вулиці.
- Nissan залишилася на перехресті, а ВАЗ вилетів на тротуар і збив 18-річну дівчину. Далі авто протаранило прилавки з квітами. На щастя, продавці встигли вчасно відскочити.
- Правоохоронці на місці встановлюють усі деталі та обставини ДТП.
Що відомо про постраждалих
- В результаті ДТП постраждали четверо людей. До лікарні окрім збитої дівчини госпіталізували пасажира та водія Nissan.
- Також травми отримала пасажирка автомобіля ВАЗ. Жінку затиснуло в салоні машини, рятувальникам довелося деблокувати її з авто.
- Водночас водій ВАЗ не травмувався. На кадрах з відео видно, що він у шоковому стані. Втім чоловік зізнався, що не помітив зустрічного транспорту.
Дивіться відео аварії в Києві біля Байкового кладовища (18+):
Місце аварії на карті Києва: