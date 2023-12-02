Загинула сімейна пара: у Києві затримали іноземця, який вчинив смертельну аварію

Водія, який вчинив смертельну аварію, затримали. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру.

1 грудня водій напідпитку вчинив зіткнення з автомобілем. На жаль, чоловік та жінка, які перебували в автівці, загинули на місці.

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Що відомо про моторошну ДТП

Дорожня аварія сталася 1 грудня о 19:11 на Печерську.

Водій автомобіля "Тойота Ленд Крузер", рухаючись вулицею Старонаводницькою, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем "Рено Меган", який рухався назустріч в межах своєї смуги. У "Рено" перебувала сімейна пара. Водій та пасажирка загинули на місці.

Водія затримали в порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився чоловік 1979 року народження, він громадянин іншої країни. Драгер зафіксував у нього 1,21 проміле алкоголю.

Водію загрожує в'язниця

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури водія вже затримали та повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, вчиненого у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох людей (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Наразі водію вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Слідчі вже проводять досудове розслідування.