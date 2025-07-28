У Києві водій ледь не влетів у підземний перехід на Майдані Незалежності

У столиці сталася ДТП на вулиці Хрещатик уранці 28 липня. Водій не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну частину дороги.

Унаслідок ДТП постраждав чоловік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також Шматок металу прошив салон авто: на Київщині сталася моторошна ДТП

Що відомо про ДТП у Києві?

Спочатку відео автопригоди опублікували в соцмережах. На кадрах було видно, як автомобіль протаранив парапет підземного переходу поруч із народним Меморіалом пам’яті у центрі Києва.

Згодом про подію розповіли в поліції – там встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько 07:00 ранку.

Встановлено, що керманич автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу,

– пояснили правоохоронці.

Водій постраждав унаслідок інциденту. 43-річного чоловіка із тілесними ушкодженнями у вигляді відкритого перелому ноги лікарі госпіталізували до медичного закладу. За попередніми даними, він був тверезий.

Правоохоронці показали наслідки ДТП / Фото Нацполіції

ДТП у Києві на Майдані Незалежності / Фото Нацполіції

На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди.