Протаранив 5 автомобілів: масштабна ДТП у Києві переросла у бійку

У Києві увечері 11 листопада сталася масштабна ДТП. Водій BMW протаранив п'ять припаркованих авто.

Інцидент трапився на проспекті Відрадному в українській столиці. На щастя, загиблих внаслідок аварії немає. Дані про постраждалих також не оприлюднювали.

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Повідомлення про ДТП надійшло до правоохоронців близько 21:30. Повідомили, що водій протаранив відразу 5 автомобілів.

Водій автомобіля BMW, ймовірно, напідпитку здійснив зіткнення з 5-ма припаркованими автомобілями. У результаті власники пошкоджених автомобілів почали почали обурюватись і словесний конфлікт переріс у бійку,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці негайно прибули на місце інциденту. Порушника оперативно затримали.

На Київщині сталася масштабна ДТП

У Київській області 8 листопада сталася масштабна ДТП з постраждалими.

На автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський зіткнулися 2 вантажівки. Це ускладнило рух у напрямку української столиці. Вантажівки зіткнулися на 93 кілометрі автодороги М-03. На жаль, відомо, що внаслідок аварії є постраждалі. Деталі про їхній стан наразі не розкривають.

Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху. Це рятує життя та здоров'я.