Під Києвом дорогою до Конча-Заспи сталася ДТП: там перекинувся мікроавтобус, загинула жінка
Джерело:Поліція Києва
На столичному шосе під Києвом дорогою до Конча-Заспи сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є загибла та постраждалі.
Наразі на місці перебувають правоохоронці, які вивчають обставини ДТП. Про це повідомили у поліції Києва.
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Що відомо про моторошну ДТП під Києвом
Поліцейські повідомили, що дорожньо-транспортна пригода трапилась на Столичному шосе, що в Голосіївському районі, за участі автомобіля Форд та мікроавтобусу Мерседес.
Внаслідок автопригоди водійка легковика загинула, водій та пасажири мікроавтобуса зазнали тілесних ушкоджень,
– зазначили у поліції.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до правоохоронців о 12-35. На місце події виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного Главку, патрульна поліція та медики.
Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють, а інформацію згодом будуть доповнювати правоохоронці.
Моторошна аварія під Києвом / Фото поліції Києва та патрульної поліції Києва
У КМДА, коментуючи аварію зазначили, що через ДТП на Столичному шосе ускладнений рух транспорту в напрямку вулиці Академіка Заболотного.
"Станом на 13:45 п'ятьом пасажирам медики надали допомогу на місці, ще дев'ятьох постраждалих госпіталізували в медзаклади столиці. Серед госпіталізованих – зокрема, водій пасажирського транспортного засобу та одна дитина", – наголосили в держадміністрації.
Наслідки ДТП біля Києва / Фото з місцевих телеграм-каналів
Зрештою рятувальники деблокували тіло загиблої водійки легкового авто.
До цього про ДТП також писали й місцеві телеграм-канали. Там зазначали, що внаслідок аварії маршрутка перекинулася на бік.