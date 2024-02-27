У Києві вантажівка в'їхала в трамвай і повністю розтрощила кабіну: страшні фото ДТП

Зранку 27 лютого в столиці сталася аварія за участі трамвая та вантажівки у районі Відрадного масиву та місцевості Борщагівка. 24 Канал розкаже деталі.

Раніше ми писали про те, що у Львівській області п'яний водій влетів у автомобіль евакуації полеглих воїнів. На жаль, унаслідок аварії є загиблі.

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Що відомо про ДТП з трамваєм у Києві

Аварія сталася на перетині бульвару Вацлава Гавела та проспекту Любомира Гузара – це Солом'янський район, а якщо точніше, то місцевість Борщагівка та Відрадний масив. Там зупиняються трамваї номер 14 і 15.

Ось такий вигляд мав потрощений трамвай / Скриншоти 24 Каналу

Внаслідок ДТП на вулиці був затор.

"У зв'язку з ДТП на бульварі Вацлава Гавела рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Відрадного", – написали в поліції і попросили врахувати це під час планування своїх поїздок.

ДТП у Києві з трамваєм і вантажівкою / Фото Патрульна поліція, соцмережі

У Київпастрансі попередили про те, що рух 14 і 15 трамваїв затримувався по бульвару Вацлава Гавела в напрямку проспекта Відрадного. Рух відновили об 11:03, проте транспорт курсував із відхиленням від графіка.

В якому стані водія трамвая

У поліції не навели деталей щодо аварії, більше про неї розповіли журналісти.

За попередньою інформацією, вантажівка влетіла у трамвай. Усе розтрощено, тільки крісло трохи ціле. На щастя, постраждалих немає,

– сказала журналістка телеканалу "Київ".

Вона додала, що у водія легкі травми, йому надають медичну допомогу.

Поки не зрозуміло, чому вантажівка в'їхала в трамвай. Немає і фотографій чи відео машини. Якщо з'являться нові деталі,поінформує про них.