На Київщині сталася жахлива ДТП з вантажівками: дорога в напрямку Одеси перекрита

На автодорозі М-05 Київ – Одеса, поблизу села Глушки, сталася моторошна ДТП за участі вантажівок. Унаслідок зіткнення дорога на Одесу перекрита.

Рух на дорозі ускладнений, адже об'їзд здійснюється по смузі зустрічного руху. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Білої Церкви.

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Моторошна ДТП на Київщині

У поліції повідомили, що на 76 кілометрі автодороги М-05 Київ – Одеса, поблизу села Глушки у Білоцерківському районі, відбулося зіткнення двох вантажних транспортних засобів. Через зіткнення три смуги руху в напрямку міста Одеса перекрито.

Наразі рух частково ускладнений. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі руху. На місці моторошної аварії працюють патрульні поліцейські, які забезпечують рух шляхом реверсного регулювання.

У поліції також звернулися до водіїв з розуміння ставитися до тимчасових незручностей.

Завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху,

– наголосили у поліції.

Правоохоронці також показали моторошні кадри з місця аварії. На них видно, що вантажівки повністю перекрили смуги для руху.



Аварія на Київщині / Фото патрульної поліції Білої Церкви



ДТП на Київщині / Фото патрульної поліції Білої Церкви

У поліції не повідомляли про постраждалих чи жертв внаслідок аварії. Також невідомими лишаються причини моторошної аварії.