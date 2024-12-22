У Ковелі працівник ТЦК у стані алкогольного сп'яніння "влетів" в авто з дітьми

У мережі з'явилося відео наслідків аварії у Ковелі, яка сталася за участі чоловіка у військовий формі. Він виявився працівником місцевого ТЦК. Його транспортний засіб зіткнувся з авто, у якому перебували діти.

У Ковельському ТЦК вже відреагували на цей неприємний інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та Волинський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про ДТП у Ковелі

У мережі з'явилося відео з моменту аварії, винуватцем якої, за попередньою інформацією, був нетверезий чоловік у військовій формі. Ковельський РТЦК та СП підтвердив факт дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця установи.

Так зазначили, що аварія сталася внаслідок його керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Згідно з оприлюдненою інформацією, на щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав. Зазначається, що факт ДТП зафіксували правоохоронці.

Винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства: передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані,

– ідеться у повідомленні.

Крім того, там обіцяють, що чоловік понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни.