На Кубані ракетний комплекс "Іскандер" потрапив у ДТП з постраждалими

На трасі у Краснодарському краї росії сталася аварія. Зіткнулися ракетний комплекс "Іскандер" та великовантажний автомобіль "Камаз".

Внаслідок ДТП є постраждалі. В якому наразі вони стані – невідомо. Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про аварію у росії

"Камаз" перевозив п'ятилітрові бутлі з водою. Під час ДТП вантаж вилетів на дорогу, а сам автомобіль розвернуло і він з'їхав у кювет.

Внаслідок зіткнення у транспортних засобах затиснуло людей. Наразі їх госпіталізували.

Обставини аварії з'ясовуються. До речі, в міноборони росії поки не коментують ДТП.

У росії зіткнулися "Камаз" та ракетний комплекс: дивіться відео

Військова техніка окупантів часто потрапляє у ДТП

26 липня росЗМІ повідомили про ДТП за участі військової техніки. Колона з 10 автомобілів рухалася зі Смоленська до Пскова. Згідно з тим, що вони говорять, автомобіль Volvo виїхав на зустрічну смугу та врізався у бронеавтомобіль "Тигр".

Також росіяни у Бєлгороді потрапили у дуже символічну ДТП. Вантажівка, яка перевозила загарбників, врізалася у вказівник з написами "Харків" та "Суми".

В аварії потрапляє не тільки техніка, але й солдати. Так, минулого місяця у росії автобус з призовниками зіткнувся з газовозом та вантажівкою.

До речі, раніше стало відомо, що російські окупанти вигадали новий спосіб, який дозволяє уникати поїздок у зону бойових дій. Вони провокують ДТП на території росії, навіть із шкодою для здоров'я. Подальша госпіталізація дозволяє їм не прибувати туди, де HIMARS перетворять їх на "груз 200".

Статистика втрат ворога

Станом на 14 серпня втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять:

особового складу – 43 550 осіб (+150 за добу);

танків – 1 864 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 126 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 980 (+2) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 261 одиниця;

засобів ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 194 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784 (+5) одиниць;

крилатих ракет – 187 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 039 (+3) одиниць;

спеціальної техніки – 91 одиниця.

Вас може зацікавити – путінські зірки потрапили у ДТП після "дня росії" в Херсоні: дивіться відео