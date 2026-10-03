Про це повідомив начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів Андрій Сенюк.

Втрата для однієї з найбільших субпопуляцій України

За його словами, інцидент стався о 22:15 на автошляху Броди – Шептицький. Тоді п'ятирічний червонокнижний ссавець вибіг на проїжджу частину з лісового масиву.

Зубр загинув внаслідок ДТП / Facebook Андрій Сенюк

Зазначається, що тварина належала до Лопатинської субпопуляції зубрів європейських, які мешкають у вільних умовах на території Малого Полісся в Бродівському районі.

Станом на початок 2026 року ця група нараховувала 135 особин зубрів та демонструвала динамічний розвиток. Лопатинська субпопуляція є однією із найбільших у державі.

В Україні зубри проживають в семи субпопуляціях у Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Волинській, Київській та Сумській областях,

– додав Сенюк.

Нагадаємо, 30 вересня на Закарпатті водій вантажівки не обрав безпечну швидкість та дистанцію, через що зіткнувся з автомобілем попереду. Після цього сталося зіткнення ще з трьома авто. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще двоє постраждалих потрапили до лікарні.