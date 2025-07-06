На Львівщині підліток на мотоциклі збив 8-річну дівчинку: дитину госпіталізували

У суботу, 5 липня, у Золочеві, що на Львівщині, неповнолітній на мотоциклі збив дівчинку. Її з травмами доправили до лікарні Львова.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

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ДТП з неповнолітніми на Львівщині

Аварія сталася 5 липня близько 15:53 у місті Золочів Львівської області. За попередніми даними, 15-річний місцевий хлопець, керуючи мотоциклом Lifan, здійснив наїзд на дівчинку 2017 року народження. Дитина переходила проїжджу частину дороги перед пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП постраждалу госпіталізували до лікарні у Львові. Вона отримала травми різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

Раніше стало відомо, що в Угорщині 6 липня сталася аварія за участі автобуса. Він перевозив, зокрема, українців. Постраждали майже 20 людей, серед них 17 дітей. Загалом всередині було понад 70 пасажирів. За попередніми даними, транспорт з'їхав у кювет і перекинувся.